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Войска РФ ночью ударили по Днепропетровской области: есть пострадавшие

Фото: Войска РФ ночью ударили по Днепропетровской области (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В ночь на воскресенье, 11 сентября, российские военные нанесли удар по Днепропетровской области. В результате обстрелов есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.

Россияне ударили ракетой по центру Днепра, прямо по жилому кварталу. В результате обстрела получил ранения 72-летний мужчина, состояние которого оценивается как тяжелое.

Кроме того, в городе разрушены админпостройки, магазины, рынки, склады и жилые дома. Детали уточняются.

Также российские оккупанты трижды обстреляли Никополь.

"Туда прилетели более 35 снарядов из российских "Градов" и тяжелой артиллерии. Пострадали три человека - двое мужчин и женщина. Мужчины в больнице. Их состояние средней тяжести", - говорится в сообщении.

В городе изуродованы 35 многоэтажных и частных домов, несколько учебных заведений, амбулатория, объект промышленной инфраструктуры, автомобили, газопроводы и линии электропередач.

Фото: Войска РФ ночью ударили по Днепропетровской области (t.me/dnipropetrovskaODA)

Напомним, в Днепре в ночь на 10 сентября силы противовоздушной обороны сбили крылатую ракету российских оккупантов.

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