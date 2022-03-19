Войска РФ после неудач окапываются и переходят к обороне

Согласно анализу спутниковых снимков от Maxar Technologies, российские военные после неудач в наступательных операциях буквально окапываются и переходят к обороне, сооружая земляные валы вокруг своей военной техники к северо-западу от украинской столицы Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

На новых спутниковых снимках видны защитные валы и брустверы вокруг российской военной техники в районе населенного пункта Озера и аэродрома "Антонов" в Гостомеле. В селах Здвижевка и Берестянка, расположенных дальше на северо-запад от Киева, также замечены новые земляные укрытия.

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