Війська РФ після невдач окопуються і переходять до оборони

Згідно з аналізом супутникових знімків від Maxar Technologies, російські військові після невдач у наступальних операціях буквально обкопуються і переходять до оборони, споруджуючи земляні вали навколо своєї військової техніки на північний захід від української столиці Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

На нових супутникових знімках видно захисні вали й бруствери навколо російської військової техніки в районі населеного пункту Озера та аеродрому "Антонов" в Гостомелі. У селах Здвижівка і Берестянка, розташованих далі на північний захід від Києва, також помічені нові земляні укриття.

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