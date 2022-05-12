Войска РФ наращивают силы на острове Змеиный: в Минобороны назвали причину

Россияне пытаются нарастить военное присутствие на острове Змеиный в Одесской области, чтобы блокировать морские коммуникации Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МО Украины .

Корабли Черноморского флота РФ в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий. Они также ведут разведку и оказывают огневую поддержку на приморском направлении.

"Также противник усиливает систему ПВО на западном побережье Крымского полуострова. В частности, в районе Черноморское (мыс Тарханкут) развернута зенитная ракетная батарея ЗРК С-300В (три ПУ)", - говорится в сообщении Минобороны Украины.