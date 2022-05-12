Війська РФ нарощують сили на острові Зміїний: в Міноборони назвали причину

Росіяни намагаються наростити військову присутність на острові Зміїний Одеської області, щоб блокувати морські комунікації України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МО України .

Кораблі Чорноморського флоту РФ в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання з ізоляції району ведення бойових дій. Вони також ведуть розвідку та надають вогневу підтримку на приморському напрямку.

"Також противник посилює систему ППО на західному узбережжі Кримського півострова. Зокрема, в районі Чорноморське (мис Тарханкут) розгорнуто зенітну ракетну батарею ЗРК С-300В (три ПУ)", - йдеться в повідомленні Міноборони України.