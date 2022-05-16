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Войска РФ нанесли ракетный удар по Одесской области, тяжело ранен ребенок

Фото: Войска РФ нанесли ракетный удар по Одесской области (t.me/dsszzi_official)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник утром, 16 мая, российские войска нанесли ракетный удар самолетами стратегической авиации по Одесской области. В результате атаки пострадали двое взрослых и тяжело ранен ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Одесского городского совета в Telegram.

В оперативно-тактической группировке "Юг" сообщили, что в результате ракетного удара пострадал объект туристической инфраструктуры, разрушены здания, а также вспыхнул пожар.

На месте работают спасатели и следственно-оперативная группа.

При этом отмечается, что оккупанты продолжают атаковать поврежденный и неработающий мост через Днестровский лиман, однако попадают в мирных жителей.

Напомним, ранее в Одесской ОВА сообщили, что в регионе сохраняется высокая угроза очередных российских ракетных ударов.

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