Войска РФ нанесли ракетный удар по Одесской области, тяжело ранен ребенок

В понедельник утром, 16 мая, российские войска нанесли ракетный удар самолетами стратегической авиации по Одесской области. В результате атаки пострадали двое взрослых и тяжело ранен ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Одесского городского совета в Telegram.
В оперативно-тактической группировке "Юг" сообщили, что в результате ракетного удара пострадал объект туристической инфраструктуры, разрушены здания, а также вспыхнул пожар.
На месте работают спасатели и следственно-оперативная группа.
При этом отмечается, что оккупанты продолжают атаковать поврежденный и неработающий мост через Днестровский лиман, однако попадают в мирных жителей.
Напомним, ранее в Одесской ОВА сообщили, что в регионе сохраняется высокая угроза очередных российских ракетных ударов.
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