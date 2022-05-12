Войска РФ нанесли ракетный удар по Харьковской области: произошел взрыв на территории аэропорта

Российские военные сегодня около 10 часов утра нанесли ракетный удар по Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Сообщается, что в результате этого произошел взрыв на территории аэропорта.

Напомним, что вчера, 11 мая, одна из общин Харьковской области подверглась ракетному удару.

Также мы писали, что в Харьковской области оккупанты глушат мобильную связь.

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