ru ua
Чт, 02 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Войска РФ нанесли ракетные удары по Сумской области, есть раненые

Новина українською →
Сумская область, Четверг 02 июня 2022 09:18
Войска РФ нанесли ракетные удары по Сумской области, есть раненые Фото: Войска РФ нанесли ракетные удары по Сумской области (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В ночь на 2 июня российские оккупационные войска при помощи авиации нанесли три ракетных удара по Сумской области. В результате обстрела ранены три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

"Около полуночи, во время воздушной тревоги, российский вражеский самолет нанес 3 ракетных удара по территории Сумского района, Краснопольской общины", - написал он.

В результате прямого попадания ракеты один дом разрушен до основания, еще несколько повреждены, большие разрушения в домохозяйствах.

По предварительным данным, по меньшей мере три жителя Краснополья получили ранения. Сейчас они находятся в больнице.

Фото: Войска РФ нанесли ракетные удары по Сумской области (t.me/Zhyvytskyy)

Ранее сообщалось, что Россия начала оборудовать позиции на территории Брянской области, в 3 километрах от Сумской области.

Кроме того, Россия недавно в течение часа обстреливала по приграничному населенному пункту в Сумской области. Взрывы раздавались в селе Шосткинского района.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область ракетный удар Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Меркель после трех месяцев молчания выразила солидарность с Украиной
Меркель после трех месяцев молчания выразила солидарность с Украиной
DAILY
Сценарии войны. Как далеко может зайти российская армия в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сценарии войны. Как далеко может зайти российская армия в Украине