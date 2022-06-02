Войска РФ нанесли ракетные удары по Сумской области, есть раненые
В ночь на 2 июня российские оккупационные войска при помощи авиации нанесли три ракетных удара по Сумской области. В результате обстрела ранены три человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.
"Около полуночи, во время воздушной тревоги, российский вражеский самолет нанес 3 ракетных удара по территории Сумского района, Краснопольской общины", - написал он.
В результате прямого попадания ракеты один дом разрушен до основания, еще несколько повреждены, большие разрушения в домохозяйствах.
По предварительным данным, по меньшей мере три жителя Краснополья получили ранения. Сейчас они находятся в больнице.
Фото: Войска РФ нанесли ракетные удары по Сумской области (t.me/Zhyvytskyy)
Ранее сообщалось, что Россия начала оборудовать позиции на территории Брянской области, в 3 километрах от Сумской области.
Кроме того, Россия недавно в течение часа обстреливала по приграничному населенному пункту в Сумской области. Взрывы раздавались в селе Шосткинского района.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.