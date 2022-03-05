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Войска РФ в Луганской области перешли в атаку пехотой. За день 650 раненых оккупантов

Автор: Антон Федорцив

Отечественное Минобороны отчиталось об оперативной ситуации в Луганской области, где враг под прикрытием танков пошел в атаку пехотой.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на профиль Министерства обороны Украины в Facebook.

"Украинские защитники стойко и мужественно удерживают определенные позиции и уничтожают живую силу и технику противника. Враг, несмотря на значительные потери, сотнями бросает в бой сторонников "русского мира". Весь передний край усеян трупами и подбитой техникой захватчиков", – говорится в сводке министерства.

По данным ведомства, в центральную городскую больницу оккупированной Брянки сегодня доставили 650 раненых оккупантов, большинство из них – с Попаснянского направления. Большую часть раненых госпитализировали в тяжелом состоянии: осколочные ранения, оторванные конечности и т. д.

В свою очередь оккупантов с незначительными повреждениями типа контузии не принимают в медучреждение, а после оказания первой медицинской помощи в сопровождении конвоя из РФ отправляют обратно на передовую.

К слову, российские оккупанты не вышли полностью из Энергодара – они контролируют периметр города и Запорожскую АЭС.

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ЛуганскВторжение России в Украину