UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Войска РФ использовали новейшее оружие для ударов по Винницкой области: что известно

Фото: Войска РФ использовали новейшее оружие для ударов по Винницкой области (wikimedia by Vitaly V Kuzmin)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 7 августа, российские военные нанесли ракетные удары по военным объектам в Винницкой области. Для ударов оккупанты применили гиперзвуковые ракеты воздушного базирования Х-47М "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

В командовании заявили, что основным носителем ракет "Кинжал" является истребитель МиГ-31, также могут использоваться бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-160.

"Это новейший тип ракет, которыми располагает Россия. После принятия на вооружение в 2018 году их выпущено всего несколько десятков. Боевая часть Х-47М составляет 500 кг, скорость ракеты 3500 - более 12000 км/ч", - говорится в сообщении.

В командовании сообщили, что после пуска из самолета ракета поднимается на большую высоту в верхние слои атмосферы. А при заходе на цель по баллистической траектории может развивать скорость около 12 тысяч км/ч.

"Тактико-технические характеристики этой ракеты не позволяют существующим в ВСУ средствам противовоздушной обороны эффективно выявлять и уничтожать ее. С 24 февраля было зафиксировано лишь несколько боевых применений ракет этого типа, которые противник пытается использовать по чрезвычайно важным целям", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне российские военные нанесли ракетный удар по Винницкой области, в результате которого есть пострадавшие.

Читайте РБК-Украина в Google News
Винницкая областьВойна России против Украины