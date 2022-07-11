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Войска РФ готовятся к уличным боям в Херсоне, - советник главы ОВА

Автор: Валерия Полищук

Российские оккупационные войска готовятся к уличным боям в Херсоне. Если их удастся выбить из города, то они пойдут на левобережную часть Днепра.

Об этом заявил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

Он выразил надежду, что оккупантов удастся выбить без боя.

"Последние дни я слышу эти тревожные сигналы об усилении точек для уличных боев. А это большая опасность для гражданских. Надеюсь, что россиян удастся выбить из Херсона без боя, и они пойдут на левобережную часть Днепра. Но надо быть готовым ко всему", - заявил Хлань.

Напомним, накануне украинские военные уничтожили артиллерийскую батарею оккупантов на Херсонском направлении.

Кроме того, украинские бойцы использовали Himars против российских военных в Новой Каховке. Более сотни оккупантов погибли в результате удара.

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