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Войска РФ готовят наступление на Бахмут и Северск, но вряд ли достигнут результата, - ISW

Фото: Российские военные готовятся наступать на Бахмут и Северск (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Российские войска готовят наступление на Бахмут и Северск, однако истощенные подразделения армии оккупантов после боев за Лисичанск вряд ли смогут достигнуть успеха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.

Российские войска, вероятно, будут продолжать продвигаться к западу от трассы Бахмут-Лисичанск, чтобы в результате пройти в Бахмут и Северск, хотя их способность сделать это успешно после потерь, понесенных при попытке взять Лисичанск, сомнительна.

Данные системы дистанционного зондирования NASA Fire Information for Resource Management System зафиксировали ряд пожаров возле Спорного, Клинового и Угледарской электростанции 4 июля.

По данным института, ВСУ все чаще атакуют российскую военную инфраструктуру с помощью огня по косвенному наведению и с предоставленных США систем HIMARS в глубине оккупированных территорий. Предоставленный Западом HIMARS демонстрирует, как западная военная помощь предоставляет Украине новые и необходимые военные возможности.

Напомним, ранее стало известно, что российские военные отказываются выполнять приказы руководства и хотят увольняться из армии.

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