Войска РФ формируют новые подразделения из добровольцев без военного опыта, - ISW

В России формируется новый добровольческий батальон "Самара", который войдет в состав 3-го армейского корпуса ВС РФ. В него набирают мужчин в возрасте от 18 до 50 лет без обязательного военного опыта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW .

Эксперты ISW ранее сообщали, что российские войска формируют 15-тысячный армейский корпус в Западном военном округе, базирующийся в Мулино Нижегородской области. Вероятно, Кремль планирует сформировать этот корпус хотя бы частично из добровольческих батальонов.

Губернатор Омской области Александр Бутков также сообщил, что Омская область продолжает формирование трех добровольческих батальонов — "Иртыш", "Авангард" и "Омь" — для переброски на Донбасс и оказания инженерной, медицинской и материально-технической поддержки.