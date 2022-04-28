Войска РФ безуспешно пытались наступать на Запорожье и в зоне ООС, - Генштаб

Российские войска на направлении Донецк - Запорожье проводили наступление. Однако, враг успеха не имел.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.
На Кураховском направлении оккупанты безуспешно пытались наступать в направлениях населенных пунктов Сладкое и Новомихайловка.
Также враг продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю. Основные усилия сосредотачивал на блокировании украинских подразделений в районе завода "Азовсталь" с целью недопущения их прорыва.
К тому же на направлении Донецк - Запорожье враг проводил наступление в направлении населенных пунктов Нескучное и Времивка, но успеха не имел. Сейчас оккупанты продолжают усиливать группировку войск.
Корабли флота оккупантов в акваториях Черного и Азовского морей продолжают наносить ракетные удары по территории Украины. Они выполняют задачи по изоляции района боевых действий и ведут разведку.
Кроме того, на Южнобугском направлении ВСУ отбили попытку штурмовых действий оккупантов в районах населенных пунктов Александровка, Таврическое; Ивановка и Заградовка.
Ранее мы сообщали, что ВСУ восстановили контроль над Кутузовкой Харьковской области.
Напомним, война РФ против Украины продолжается 64-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!