Войска РФ безуспешно пытались наступать на Запорожье и в зоне ООС, - Генштаб

На Кураховском направлении оккупанты безуспешно пытались наступать в направлениях населенных пунктов Сладкое и Новомихайловка.

Также враг продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю. Основные усилия сосредотачивал на блокировании украинских подразделений в районе завода "Азовсталь" с целью недопущения их прорыва.

К тому же на направлении Донецк - Запорожье враг проводил наступление в направлении населенных пунктов Нескучное и Времивка, но успеха не имел. Сейчас оккупанты продолжают усиливать группировку войск.

Корабли флота оккупантов в акваториях Черного и Азовского морей продолжают наносить ракетные удары по территории Украины. Они выполняют задачи по изоляции района боевых действий и ведут разведку.

Кроме того, на Южнобугском направлении ВСУ отбили попытку штурмовых действий оккупантов в районах населенных пунктов Александровка, Таврическое; Ивановка и Заградовка.