Войска РФ из артиллерии обстреляли Богодуховскую ОТО: погибла женщина

За процессуального руководства Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование в двух уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру .

По данным следствия, 1 мая 2022 года около 11:30 военнослужащие ВС РФ совершили артиллерийский обстрел Богодуховской объединенной территориальной общины.

В результате обстрела поврежден автомобиль, в котором находились три человека. Женщина и мужчина получили ранения. Другая женщина скончалась на месте.

"Осмотр места происшествия проводили следователи СВ Богодуховского районного отдела полиции ГУНП в Харьковской области. Досудебное расследование осуществляется следователями СВ Управления СБУ в Харьковской области", - говорится в сообщении прокуратуры.