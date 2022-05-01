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Войска РФ из артиллерии обстреляли Богодуховскую ОТО: погибла женщина

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Украина, Воскресенье 01 мая 2022 17:28
Войска РФ из артиллерии обстреляли Богодуховскую ОТО: погибла женщина Фото: войска РФ (facebook.com)
Автор: Евгений Прокопенко

За процессуального руководства Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование в двух уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

По данным следствия, 1 мая 2022 года около 11:30 военнослужащие ВС РФ совершили артиллерийский обстрел Богодуховской объединенной территориальной общины.

В результате обстрела поврежден автомобиль, в котором находились три человека. Женщина и мужчина получили ранения. Другая женщина скончалась на месте.

"Осмотр места происшествия проводили следователи СВ Богодуховского районного отдела полиции ГУНП в Харьковской области. Досудебное расследование осуществляется следователями СВ Управления СБУ в Харьковской области", - говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, утром воскресенья, 1 мая, авиация Российской армии осуществила около 30 боевых вылетов. На Харьковском направлении враг постоянно обстреливает ВСУ по всей линии соприкосновения, поэтому жителей региона просят оставаться в бомбоубежищах.

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