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Войска НАТО примут участие в учениях "Объединенные усилия-2021" в Украине

Автор: Сергей Пышкин

Совет национальной безопасности и обороны принял решение допустить иностранные войска к "Объединенным усилиям - 2021". Учения оборонного характера будут проходить с 22 по 30 сентября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова секретаря СНБО Алексея Данилова во время брифинга.

"Министр обороны докладывал вопрос об учениях Объединенные усилия 2021", в которых мы работаем с партнерами в рамках стран-членов НАТО. Они начнутся уже в сентябре этого года, на следующей неделе. И мы сегодня проголосовали за допуск наших партнеров, иностранных государств к этим учениям", - заявил Данилов.

В учениях "Объединенные усилия-2021" примут участие около 15 стран среди которых члены НАТО и ее партнеры. Тренировки направлены на защиту страны и повышение ее оборонных возможностей.

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НАТОСНБОУкраинаАлексей Данилов