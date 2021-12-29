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Войска международной коалиции полностью вышли из Ирака

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Среда 29 декабря 2021 22:04
Войска международной коалиции полностью вышли из Ирака Фото: войска международной коалиции полностью вышли из Ирака (фото dvidshub.net)
Автор: Сергей Пышкин

Международная коалиция вывела свои силы и окончательно завершила боевые задачи на территории Ирака. США и страны-союзники и в дальнейшем будут оказывать помощь силам безопасности страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казими.

"Боевые задачи международной коалиции завершены, завершен вывод всех ее сил и боевой техники за пределы Ирака. В соответствии с результатами стратегического диалога роль коалиции свелась к советам и поддержке", - заявил премьер-министр страны.

Также Мустафа аль-Казими поблагодарил США и страны-союзники за помощь в войне против ИГИЛ, а также заявил о готовности сил и дальше защищать народ Ирака.

Добавим, что военная операция международных сил коалиции (США, Великобритания, Австралия, Испания и Польша) в Ираке началась еще в 2003 году и стала первой фазой затяжной войны в стране, которая продолжалась до 2011 года.

Официальными причинами вторжения были:

  • связь режима с международным терроризмом, в том числе речь идет и об "Аль-Каиде";
  • поиск и ликвидация оружия массового поражения.

Напомним, РБК-Украина писало, что еще в начале 2020 года стало известно о том, что США планируют вывести свои войска с территории Ирака.

Уже через месяц страну также покинули военные Франции.

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