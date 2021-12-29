Войска международной коалиции полностью вышли из Ирака

Международная коалиция вывела свои силы и окончательно завершила боевые задачи на территории Ирака. США и страны-союзники и в дальнейшем будут оказывать помощь силам безопасности страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казими.

"Боевые задачи международной коалиции завершены, завершен вывод всех ее сил и боевой техники за пределы Ирака. В соответствии с результатами стратегического диалога роль коалиции свелась к советам и поддержке", - заявил премьер-министр страны.

Также Мустафа аль-Казими поблагодарил США и страны-союзники за помощь в войне против ИГИЛ, а также заявил о готовности сил и дальше защищать народ Ирака.

Добавим, что военная операция международных сил коалиции (США, Великобритания, Австралия, Испания и Польша) в Ираке началась еще в 2003 году и стала первой фазой затяжной войны в стране, которая продолжалась до 2011 года.

Официальными причинами вторжения были: