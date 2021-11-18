Войска у границ. Почему и при каких условиях Путин может начать новое вторжение

В последние недели чтение новостей мировых СМИ способно вызвать у впечатлительных натур паническую атаку. Мигранты на польской границе, пытающиеся прорваться на территорию Европейского союза под присмотром белорусских силовиков. Регулярные отчеты о пролетах боевой авиации Китая в зоне ПВО Тайваня. Бои на границе Азербайджана и Армении. Развитие ядерной программы Ирана, где режим аятолл занимается обогащением урана, приближаясь к "оружейным" значениям.

Экономический и энергетический кризисы, которые пришли вслед за пандемией и глобальным разрушением экономических цепочек из-за "ковидных" ограничений, ввергли мир в период угрожающей нестабильности. Но именно Москва сейчас повышает ставки во всех своих играх.

Например, глупо полагать, что тысячи мигрантов, вывезенных из Ирака и штурмующих границы Польши под пристальным взором белорусских солдат – самодеятельность руководства в Минске. Чего только стоят полеты над Беларусью стратегических бомбардировщиков и совместные десантирования под самой границей ЕС. Да и договора о создании Союзного государства никто не отменял.

Причем созданные проблемы для Польши не ограничиваются необходимостью ювелирно блокировать прорывы государственной границы. Вероятен расчет и на разное отношение в обществе к "миграционной проблеме" – среди поляков достаточно популярны, как и правоконсервативные идеи, так и левая риторика о необходимости принять страждущих.

Спекуляция на разности общественных настроений – один из популярных методов Кремля в последнее десятилетие. И это относится ко всей Европе.

Начальник Штаба обороны Великобритании Ник Картер в своем недавнем заявлении четко дал понять, что опасается именно "случайной войны" с Россией из-за ее безрассудства, утверждая, что нынешняя ситуация менее стабильна, чем во времена Холодной войны. Более того, Лондон отдает себе отчет и в изменении характера войны, когда авторитарные режимы готовы использовать любой инструмент – будь то мигранты или энергоносители.

Строго говоря, для Украины все это не великая новость. Как и не станет неожиданностью, например, внезапная передислокация курдов в белорусских лесах в направлении Волыни.

На этом фоне вызывают серьезные опасения активные предупреждения Соединенных Штатов о возможности нового российского вторжения в Украину. РБК-Украина публиковало подробный материал с анализом военной и международной обстановки по этому поводу.

Разведывательные отчеты компании Janes, опубликованные Bloomberg, говорят о скрытной переброске к границам российской военной техники с привлечением элитных спецподразделений. Вашингтон обсуждает возможности помощи Украины для отражения агрессии, а Франция и Германия обещают демотивировать Россию и предупреждают Москву о серьезных последствиях.

В то же время украинские военные эксперты говорят, что похожая активность вокруг границ наблюдается все 8 лет войны и 100-тысячная группировка войск никуда не девалась. Но эту группировку пока вряд ли можно считать достаточной для полномасштабной военной кампании против Украины. Ключевое слово, конечно, "пока".

Кажется, что причиной нынешнего обострения являются не только общемировые процессы. По информации источников оппозиционного российского издания "Медуза", закрытые социологические опросы, проводимые в России Федеральной службой охраны, показали серьезнейшее падение рейтинга Владимира Путина.

Причем падает не "президентский рейтинг", а рейтинг доверия, в некоторых регионах доходя до 20-30% против 35-40% до пандемии коронавируса. Примечательно, что источники издания, знакомые с результатами этих опросов, считают главной причиной растущего недоверия российскую кампанию по вакцинации и сетуют, что граждане "не слушают телевизор".

Почему это опасно для Украины?

Противостояние и торги с коллективным Западом, включающие в данный момент "экшн" на границах Польши и энергетический кризис в Европе, – это традиционные средства Кремля для укрепления рейтинга, заставляющие своих граждан вновь включить "ящик". В не меньшем почете там и трансляция "фильмов ужасов" про Украину одновременно с реальными боевыми действиями.

Возможно, именно этого сейчас и стоит более всего опасаться Киеву – Россия может в очередной раз постараться спровоцировать энергетический и политический кризисы в Украине, чтобы затем воспользоваться их результатами военным путем.

Легко представить себе сценарий, при котором Россия снижает давление в газотранспортной системе, продолжая блокировать поставки энергетического угля из Казахстана и запрещая Беларуси продавать Украине электроэнергию. Или устраивает провокации в Черном море, мешая кораблям с углем зайти в украинские порты.

Организовав энергетический кризис, вполне можно ожидать, что политический кризис организуется и сам по себе. Стараниями украинских политических сил и финансово-промышленных групп, и так активно продвигающих тезис о "блэкауте" и замерзших батареях в лютый мороз. Даже не в угоду Москве, а просто ввиду совпадения интересов.

Такое совпадение – совершенно не новое явление. Существует масса примеров из прошлого, когда различные ФПГ, отстаивая свои экономические интересы и монополии, предпринимали действия, фактически подрывавшие интересы государства. Причем это случается даже во время внутривидовой борьбы, так называемых "олигархических воен".

Конечным бенефициаром таких событий нередко оказывается Россия, которая прекрасно умеет ориентироваться и направлять существующую в Украине систему монополий. Более того, которая принимала самое непосредственное участие в выстраивании этой системы.

Точно так же не новость и взаимодействие полярных политических сил, которые в своих внутриполитических интересах раскручивают темы, выгодные Москве. Тем более что политические полюса в Украине нередко берут в расчет интересы соседней страны. Одним из которых является максимальное падение доверия к центральной власти в регионах, как на западе страны, так и на востоке.

Партии, разворачивая войну за рейтинги, часто не замечают, что в результате этой войны происходит падение доверия к государственным институтам как таковым, вне зависимости от фамилий действующих управленцев.

Тем более что работа по раздергиванию украинского общества ведется Россией, невзирая на ограничение информационного влияния.

Весьма поучителен тот факт, что против Украины, например, используется тема, подбивающая рейтинг самого Путина. Ведь именно спецслужбы России СБУ подозревает в подогревании антивакцинаторских настроений и использовании групп агрессивных "антиваксов" в антигосударственной деятельности.

Кстати сказать, как оказалось, здесь и телевизор не особо нужен. В этом вопросе его с успехом заменяют, а то и превосходят бытовые Viber-чаты. В которых информационные манипуляции проходят еще проще, бесхитростней и дешевле.

Описанные выше события могут стать замечательным прикрытием для объявления "гуманитарной миссии" в восточных регионах Украины. А группировки войск, расквартированной вокруг границ, с учетом данных Запада о переброске техники, для этой цели вполне может хватить.

Такой "фильм ужасов" и "гуманитарная миссия" вполне способны хотя бы отчасти вернуть Путину популярность, обеспечить переговорные позиции во внешнеполитических торгах и направить во вне накапливающийся негатив российского общества.

Правда, возможен этот сценарий только в том случае, если украинское государство будет неспособно справиться с вызовами в энергетике, а украинское общество увлечется внутренним политическим кризисом.

Разворачивая очередную военную кампанию, Россия должна быть уверенна в нескольких вещах: хотя бы частичной лояльности людей, проживающих в регионах потенциальной агрессии, обвальной утрате доверия к центру и реальных проблемах в жизнеобеспечении, позволяющих транслировать хоть сколько-нибудь убедительную картинку для западных союзников Украины.

От своевременных и жестких действий власти сейчас зависит прохождение зимы. Не говоря уже об укреплении обороны. Второй момент, о котором стоит позаботиться всем политическим игрокам – это консолидация общества и минимизация рисков политического кризиса.

Интересы партий и финансово-промышленных групп во внутриполитической борьбе не могут совпадать с интересами страны-агрессора. В тех условиях, в которых сейчас находится весь мир, у политических игроков есть риск не почувствовать меры и заиграться. Если так случается, государство обязано перевернуть доску.

По той очевидной причине, что для украинского государства это может иметь фатальные последствия. Но это задачи на самое ближайшее время.

Системный кризис, в который с невиданной скоростью погружается мир, поднимает вопросы, ответы на которые с трудом придумывают самые развитые общества, испытывающие безусловное доверие к своим институциям. Украинское к таковым, будем честны, не относится.

А самое важное, что этому кризису не видно конца и края. Стало быть, требуется серьезный запас прочности для его прохождения, даже без опасности расширения и так многолетней военной агрессии. Чем Украина также не располагает.

Существующие системы, в первую очередь, экономическая, а за ней и политическая – слишком уязвимы и слишком подвержены внутренним конфликтам. Речь не о фамилиях владельцев крупнейших групп и топовых политиков, а глубоких противоречиях и дефектах в самой конструкции экономики и государства. Которые накладываются на незрелость общества, низкий уровень правосознания и понимания базовых принципов современной экономики.

Быстрые и коренные изменения в государственной политике, жесткость в принятии и исполнении решений, ликвидация монополий и перестраивание системы экономических и политических взаимоотношений – сейчас это не просто красивые и популярные мантры. Это натурально вопрос выживания.

Чем раньше это осознает общество, в спектре от рядового слесаря до крупнейшего олигарха и партийного лидера, тем лучше.

Заглавное фото: Владимир Путин (Sasha Mordovets/Getty Images)