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Военные самолеты Асада или РФ разбомбили три больницы на юге Сирии - наблюдатели

НовостиОбщество    27.06.2018 - 15:34
Иллюстративное фото: Сирия (twitter.com middleeastmnt)
Иллюстративное фото: Сирия (twitter.com middleeastmnt)

Больницы бомбят недалеко от иорданской границы в городах Саида, Джиза и Мусайра

Военные самолеты Асада или Российской Федерации (РФ) разбомбили три медицинских заведения на юге Сирии. Об этом заявил военный наблюдатель и местные врачи, передает The Washington Post.

Так, Сирийская обсерватория по правам человека заявила, что больницы бомбят недалеко от иорданской границы в городах Саида, Джиза и Мусаира.

Как отмечается, группы по оказанию помощи подняли тревогу в последние дни, поскольку правительственное наступление, которое все усиливается заставил около 45 тыс. человек бежать глубже на удерживаемую повстанцами территорию. Иордания при этом настаивает, что она не откроет для них свою границу.

Также отмечается, что поддерживаемое Россией наступление направлено на то, чтобы вернуть последнюю часть удерживаемой оппозицией территорию Сирии, которая находится под защитой иностранных государств.

Накануне стало известно, что сирийская армия захватила контроль над районом Лаха в северо-восточной провинции Дераа.

Напомним, ранее сообщалось, что по меньшей мере 45 тыс. людей убежали от боевых действий провинции Дераа на юго-западе Сирии.

Также добавим, что российские военные самолеты впервые за год после договоренности о прекращении огня нанесли удары по повстанцам в южных районах Сирии.

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Теги публикации: Башар Асад, Российская Федерация, Самолет, Сирия, больница  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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