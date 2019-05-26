Войска Асада применили фосфорные бомбы в Сирии

В Сирии войска режима Башара Асада применили запрещенные международными конвенциями бомбы с белым фосфором во время обстрела провинции Идлиб. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Анадолу.

Как сообщается, во время обстрела вблизи города Хан-Шейхун и поселения Абидин на юге провинции Идлиб правительственная авиация применила фосфорные бомбы.

В результате бомбардировок возникли огромные пожары на сельскохозяйственных территориях. Пожар до сих пор не удается потушить.

Напомним, ранее в Государственном департаментов Соединенных Штатов заявили, что на "северо-западе Сирии утром 19 мая была совершена вероятная газовая атака хлором". По данным США, химическое оружие могло быть использовано во время наступления в провинции Идлиб.

Позже, наблюдатели и активисты международных организаций не подтвердили информацию Госдепа о совершении проправительственными силами химической атаки на северо-западе Сирии.

РБК-Украина писало, что авиация режима Башара Асада обстреляла населенные пункты в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб. В результате обстрела погибли 6 гражданских. Авиация нанесла удары по населенным пунктам Марратинуман, Каферрума и Кеферзиндже на юго-востоке, а также Бидама и Наджийи на юго-западе провинции.