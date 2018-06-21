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Війська Асада пішли у наступ на південному заході Сирії

НовиниНадзвичайні події    21.06.2018 - 17:29
Фото: війська Сирії (gmx.ch)
Фото: війська Сирії (gmx.ch)

За останні 2 дні близько 12,5 тис. цивільного населення залишили, рятуючись втечею

Війська Башара аль-Асада пішли у наступ на південному заході Сирії. Про це повідомляє Reuters 

"Сирійські урядові війська пішли в наступ на повстанців у південно-західних районах країни після обіцянки президента Башара аль-Асада повернути під свій контроль прикордонні з Йорданією та Ізраїлем частини Сирії, а також зайняті Ізраїлем Голанські висоти", - йдеться у повідомленні.

Так, повідомляється, що за останні 2 дні близько 12,5 тис. цивільного населення залишили, рятуючись втечею, місто Бусра аль-Харірі та сусідні райони провінції Дераа.

Як відомо, цей масштабний наступ військ Асада може призвести до подальшої ескалації спустошливої війни в Сирії, яка вже триває 7 років. США уже засудили такі дії урядових військ.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що державний департамент США пригрозив Сирії жорсткими заходами у разі наступу урядової армії в зоні деескалації на південному заході країни.

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Теги публікації: Башар Асад, Сирія  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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