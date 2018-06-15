США пригрозили Сирії жорсткими заходами у разі наступу в зоні деескалації

Вашингтон просить Москву вплинути на Башара Асада і запобігти розширенню зони конфлікту

Державний департамент США пригрозив Сирії жорсткими заходами у разі наступу урядової армії в зоні деескалації на південному заході країни. Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, у Держдепі заявили, що сирійські війська порушують угоду про зони деескалації, і пригрозили жорсткими заходами щодо армії Башара Асада, якщо вона розпочне наступ. Крім того, американська сторона закликала Росію вплинути на лідера Сирії, щоб запобігти розширенню зони бойових дій.

Зазначимо, зона деескалації на південному заході Сирії примикає до прикордонних з Йорданією територій, а також до підконтрольних Ізраїлю Голанських висот.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАТО не гарантує безпеку Ізраїлю в разі війни з Іраном.