После войны ветераны будут получать жилье в первую очередь, - Лапутина

Как сообщила чиновница, Кабмином была создана совместная рабочая группа с Министерством развития общин и территорий, Министерством соцполитики, Минфином, работающая над тем, как моделировать жилищную политику таким образом, чтобы после победы в войне ветеранам в первую очередь предоставлялось жилье.

“Должно быть справедливое распределение жилья в будущем, особенно в отношении людей, которые 8 лет стоят в очереди и особенно для тех, кто является переселенцем. С другой стороны, многие гражданские остались без жилья, также без жилья остались многие военные, которые сейчас служат. Кроме того, будут двойные статусы, когда человек был участником АТО, стал переселенцем, сейчас пошел на широкомасштабную войну, а семья вынуждена переселиться. Мы проговорили, что если у нас будет общий план обеспечения жильем, то в нем приоритетными будут наши ветераны", - заявила министр.

При этом она добавила, что потребность в жилье охватит гораздо более широкие круги населения Украины, чьи дома уничтожили враг, чем когда-либо в нашей стране, поэтому к этому вопросу нужно подходить комплексно.