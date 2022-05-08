Після війни ветерани отримуватимуть житло першочергово, - Лапутіна

Як повідомила чиновниця, Кабміном було створено спільну робочу групу з Міністерством розвитку громад та територій, Міністерством соцполітики, Мінфіном, яка працює над тим, як моделювати житлову політику так, щоб після перемоги у війні ветеранам першочергово надавалося житло.

“Має бути справедливий розподіл житла в майбутньому, особливо щодо людей, які 8 років стоять у черзі, особливо для тих, хто є переселенцем. З іншого боку, багато цивільних залишилися без житла, також без житла залишилися багато військових, які наразі служать. Крім того, будуть подвійні статуси, коли людина була учасником АТО, стала переселенцем, наразі пішла на широкомасштабну війну, а сім'я змушена переселитися. Ми проговорили, що коли матимемо загальний план забезпечення житлом, то в ньому пріоритетними будуть наші ветерани", - заявила міністр.

При цьому вона додала, що потреба у житлі охопить набагато ширші кола населення України, чиї будинки знищив ворог, ніж коли-небудь в нашій країні, тому до цього питання потрібно підходити комплексно.