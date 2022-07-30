Из-за войны в Украине изменится спрос на рабочую силу: кто будет нужен

"В частности, значительным спросом будут пользоваться работники на восстановление инфраструктуры и производственных мощностей, в логистике. Зато спрос на работников промышленных видов деятельности будет оставаться сравнительно слабым, поскольку восстановление разрушенных производственных мощностей потребует значительного времени", - говорится в отчете.

С другой стороны, сокращение рабочей силы, в частности выезд трудоспособного населения за границу, может привести к острому дефициту работников в отдельных отраслях. Все это углубит имеющиеся диспропорции на рынке труда, отмечают в НБУ.

"Кроме того, будут сдерживать общее восстановление спроса на рабочую силу недостаточные объемы инвестиций в экономике в ближайшие послевоенные годы и слабое финансовое состояние бизнеса", - считают эксперты центробанка.