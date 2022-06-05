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Войны, терроризм и госперевороты: в Италии рассказали, чем угрожают Африке события в Украине

Фото: Луиджи Ди Майо, глава МИД Италии (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Блокирование экспорта зерна в Украине грозит политической нестабильностью в Африке. Глава Кремля Владимир Путин обязан сесть за стол переговоров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Ansa.

"Путин должен сесть за стол переговоров. Он должен как можно быстрее заключить мирное соглашение, которое также предусматривает соглашение по зерну, например, соглашение о прекращении огня, которое позволит нам эвакуировать женщин, гражданских лиц и детей, которые уже сто дней находятся под российскими бомбами на востоке Украины", - заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

По словам главы МИД, около 30 млн тонн зерна сейчас заблокированы в украинских портах российскими кораблями. Италия, со своей стороны, делает все возможно и работает над тем, чтобы как можно скорее разблокировать экспорт.

Как отметил Луиджи Ди Майо, продовольственный кризис может привести к новым войнам и государственным переворотам в Африке, а также большому потоку беженцев в Европу.

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