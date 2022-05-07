Без "войны". Совбез ООН согласовал заявление по Украине

Совет безопасности ООН впервые с начала войны согласовал заявление председателя по украинскому вопросу. В нем не используется термин «война» и не говорится о сторонах конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

"Совет безопасности выражает глубокую обеспокоенность относительно поддержания мира и безопасности в Украине. Совет безопасности выражает решительную поддержку усилиям генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, направленным на поиск мирного решения", - говорится в официальном заявлении. Его поддержали все члены Совбеза ООН, включая Россию.

Обращение инициировали главы делегаций Мексики и Норвегии. Обладая правом вето в совете, все предыдущие попытки принять заявление по Украине с более конкретными формулировками Россия блокировала.