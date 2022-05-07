Без "війни". Радбез ООН погодив заяву щодо України

Рада Безпеки ООН вперше з початку війни погодила заяву голови з українського питання. У ньому не використовується термін "війна" і не йдеться про сторони конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

"Рада безпеки висловлює глибоку стурбованість щодо підтримки миру і безпеки в Україні. Рада безпеки висловлює рішучу підтримку зусиллям генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, спрямованим на пошук мирного рішення", - йдеться в офіційній заяві. Його підтримали всі члени Радбезу ООН, включаючи Росію.

Звернення ініціювали глави делегацій Мексики й Норвегії. Володіючи правом вето в Раді, всі попередні спроби прийняти заяву по Україні з більш конкретними формулюваннями Росія блокувала.