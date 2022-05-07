Без "війни". Радбез ООН погодив заяву щодо України

Рада Безпеки ООН вперше з початку війни погодила заяву голови з українського питання. У ньому не використовується термін "війна" і не йдеться про сторони конфлікту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
"Рада безпеки висловлює глибоку стурбованість щодо підтримки миру і безпеки в Україні. Рада безпеки висловлює рішучу підтримку зусиллям генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, спрямованим на пошук мирного рішення", - йдеться в офіційній заяві. Його підтримали всі члени Радбезу ООН, включаючи Росію.
Звернення ініціювали глави делегацій Мексики й Норвегії. Володіючи правом вето в Раді, всі попередні спроби прийняти заяву по Україні з більш конкретними формулюваннями Росія блокувала.
Нагадаємо, раніше постпред України при ООН закликав виключити Росію з Ради Безпеки.
Також ми писали, що раніше Кислиця на засіданні Радбезу ООН зачитав вголос лист 9-річного хлопчика з Гостомеля, написане своїй померлій мамі, яку вбили російські окупанти.
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