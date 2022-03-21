Из-за войны России против Украины пострадали свыше 2 000 мирных жителей, - ВОЗ

С начала войны России против Украины пострадали свыше 2 000 мирных жителей. Кроме того, с каждым днем увеличивается количество атак на медицинскую инфраструктуру.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине Ярно Хабихт.

"В Украине многое изменилось, когда произошла эскалация и началась война. По данным правозащитных организаций, по всей стране среди мирного населения пострадало уже свыше 2 тысяч человек. Помимо этого, как ВОЗ, мы обеспокоены атаками на медицинскую инфраструктуру. По последней информации зафиксировано уже 46 таких случаев", - отметил он.

По его словам, это число с каждым днем растет.

"Мы отслеживаем и подтверждаем ряд нападений на медицинские учреждения, машины скорой помощи, есть, к сожалению, жертвы и среди медицинских работников", - добавил он.