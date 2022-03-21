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Через війну Росії проти України постраждали понад 2 000 мирних жителів, - ВООЗ

Фото: представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський

З початку війни Росії проти України постраждали понад 2 000 мирних жителів. Крім того, з кожним днем збільшується кількість атак на медичну інфраструктуру.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в Україні Ярно Хабіхт.

"В Україні багато що змінилося, коли сталася ескалація і почалася війна. За даними правозахисних організацій, по всій країні серед мирного населення постраждало вже понад 2 тисячі осіб. Крім цього, як ВООЗ, ми стурбовані атаками на медичну інфраструктуру. За останньою інформацією зафіксовано вже 46 таких випадків", - зазначив він.

За його словами, це число з кожним днем зростає.

"Ми відстежуємо і підтверджуємо ряд нападів на медичні установи, машини швидкої допомоги, є, на жаль, жертви і серед медичних працівників", - додав він.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що жертв серед мирного населення у війні Росії проти України набагато більше, ніж серед військових.

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ВООЗВійна Росії проти України