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Из-за войны России против Украины погибли 165 детей

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Киев, Вторник 05 апреля 2022 08:37
Из-за войны России против Украины погибли 165 детей Фото: Из-за войны России против Украины погибли 165 детей (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабной войны России против Украины погибли 165 украинских детей. Еще 266 детей получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение украинского омбудсмена Людмилы Денисовой в Facebook.

"По состоянию на 8 часов 5 апреля 2022 года по данным Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, требующих подтверждения, с начала вторжения РФ в Украине погибли 165 детей и пострадали 266 детей", - сообщила она.

Денисова добавила, что цифры не окончательны, поскольку нет возможности проводить расследование в местах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.

Война в Украине продолжается уже 41 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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