Из-за войны России против Украины погибли 165 детей

С начала полномасштабной войны России против Украины погибли 165 украинских детей. Еще 266 детей получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение украинского омбудсмена Людмилы Денисовой в Facebook .

"По состоянию на 8 часов 5 апреля 2022 года по данным Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, требующих подтверждения, с начала вторжения РФ в Украине погибли 165 детей и пострадали 266 детей", - сообщила она.

Денисова добавила, что цифры не окончательны, поскольку нет возможности проводить расследование в местах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.