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Через війну Росії проти України загинули 165 дітей

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Київ, Вівторок 05 квітня 2022 08:37
Через війну Росії проти України загинули 165 дітей Фото: через війну Росії проти України загинули 165 дітей (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабної війни Росії проти України загинули 165 українських дітей. Ще 266 дітей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення українського омбудсмена Людмили Денисової в Facebook.

"Станом на 8 годину 5 квітня 2022 року за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, що вимагають підтвердження, з початку вторгнення РФ в Україну загинули 165 дітей і постраждали 266 дітей", - повідомила вона.

Денісова додала, що цифри не остаточні, оскільки немає можливості проводити розслідування в місцях активних бойових дій і на тимчасово окупованих територіях.

Війна в Україні триває вже 41 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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