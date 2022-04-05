Через війну Росії проти України загинули 165 дітей
З початку повномасштабної війни Росії проти України загинули 165 українських дітей. Ще 266 дітей отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення українського омбудсмена Людмили Денисової в Facebook.
"Станом на 8 годину 5 квітня 2022 року за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, що вимагають підтвердження, з початку вторгнення РФ в Україну загинули 165 дітей і постраждали 266 дітей", - повідомила вона.
Денісова додала, що цифри не остаточні, оскільки немає можливості проводити розслідування в місцях активних бойових дій і на тимчасово окупованих територіях.
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