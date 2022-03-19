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Из-за войны России против Украины погибли 112 детей

Фото: российская агрессия унесла жизни 112 детей (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

По данным на 19 марта, из-за войны России против Украины погибли уже 112 детей. Также более 140 были ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генерального прокурора.

Сообщается, что больше всего пострадавших в Киевской - 57, Харьковской - 36, Донецкой - 28, Черниговской - 30, Николаевской - 21, Житомирской - 15, Сумской - 14 и Херсонской - 14 областях.

Также сообщается, что 16 марта 2022 года российские военные убили двух жителей Колонщины (Киевская область), среди которых был 16-летний подросток.

Вчера в селе Лоцкино Баштанского района Николаевской области погиб 16-летний парень в результате разрыва противотанковой мины. А в Чернигове из-под завалов общежития достали тела 7-летних близнецов - мальчика и девочку.

Кроме того, из-за регулярных бомбежек и обстрелов повреждено 489 учебных заведений, 69 из них разрушены полностью.

Напомним, накануне во Львове устроили акцию-флешмоб с колясками в память о погибших из-за российской агрессии украинских детей.

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Война России против Украины