Из-за войны России против Украины погибли 112 детей

Сообщается, что больше всего пострадавших в Киевской - 57, Харьковской - 36, Донецкой - 28, Черниговской - 30, Николаевской - 21, Житомирской - 15, Сумской - 14 и Херсонской - 14 областях.

Также сообщается, что 16 марта 2022 года российские военные убили двух жителей Колонщины (Киевская область), среди которых был 16-летний подросток.

Вчера в селе Лоцкино Баштанского района Николаевской области погиб 16-летний парень в результате разрыва противотанковой мины. А в Чернигове из-под завалов общежития достали тела 7-летних близнецов - мальчика и девочку.

Кроме того, из-за регулярных бомбежек и обстрелов повреждено 489 учебных заведений, 69 из них разрушены полностью.