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Через війну Росії проти України загинули 112 дітей

Фото: російська агресія забрала життя 112 дітей (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

За даними на 19 березня, через війну Росії проти України загинули вже 112 дітей. Також більше 140 були поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генерального прокурора.

Повідомляється, що найбільше постраждалих у Київській - 57, Харківській - 36, Донецькій - 28, Чернігівській - 30, Миколаївській - 21, Житомирській - 15, Сумській - 14 і Херсонській - 14 областях.

Також повідомляється, що 16 березня 2022 року російські військові вбили двох жителів Колонщини (Київська область), серед яких був 16-річний підліток.

Вчора в селі Лоцкіно Баштанского району Миколаївської області загинув 16-літній хлопець в результаті розриву протитанкової міни. А в Чернігові з-під завалів гуртожитку дістали тіла 7-річних близнюків - хлопчика і дівчинку.

Крім того, через регулярні бомбардування і обстріли пошкоджено 489 навчальних закладів, 69 з них зруйновані повністю.

Нагадаємо, напередодні у Львові влаштували акцію-флешмоб з колясками на згадку про загиблих через російську агресію українських дітей.

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Війна Росії проти України