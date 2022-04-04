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Из-за войны бюджет Украины теряет около 2 млрд гривен в день, - Шмыгаль

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Из-за войны России против Украины бюджет теряет около 2 млрд гривен в день. Но окончательные расчеты будут делаться после боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью премьер-министра Дениса Шмыгаля для НВ.

"Сейчас если говорить о расчетах Минфина по потерям бюджета, то потери Украины составляют около 2 млрд гривен в день. Если говорить о потерях инфраструктуры, то за месяц войны они предварительно составили 119 млрд долларов. То есть 4,25 млрд долларов в день", - отметил Шмыгаль.

По его словам, если добавить военные потери и увеличенные военные и социальные расходы, программы поддержки, потери экономики и предприятий, тогда приходится говорить о сумме 565 млрд долларов.

"Даже не хочу это делить на дни. Потери однозначно огромны. Но должны быть оптимистичными, мы будем восстанавливаться с такой же скоростью. Я в этом уверен", - добавил премьер.

Напомним, ранее Шмыгаль заявлял, что с учетом будущих потерь ущерб Украине от войны превышает 1 трлн долларов.

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Денис ШмыгальВойна России против Украины