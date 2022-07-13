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После войны будет нужен национальный госавиаперевозчик, - Кубраков

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Киев, Среда 13 июля 2022 12:55
После войны будет нужен национальный госавиаперевозчик, - Кубраков Фото: министр инфраструктуры Александр Кубраков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Валерия Полищук

Украинским авиакомпаниям потребуется государственная поддержка после завершения войны России против Украины. Также власти убеждены, что будет нужен национальный государственный авиаперевозчик.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Мы понимаем, что все вопросы, которые были у нас перед войной - будут летать авиакомпании или нет, отказываются ли им платить страховку или нет", - заявил министр.

Он подчеркнул, что все было бы значительно проще, если бы это решалось самостоятельно через государственную компанию.

Напомним, ранее правительство утвердило план реализации соглашения об общем авиационном пространстве с Евросоюзом.

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