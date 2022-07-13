После войны будет нужен национальный госавиаперевозчик, - Кубраков
Фото: министр инфраструктуры Александр Кубраков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Украинским авиакомпаниям потребуется государственная поддержка после завершения войны России против Украины. Также власти убеждены, что будет нужен национальный государственный авиаперевозчик.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.
"Мы понимаем, что все вопросы, которые были у нас перед войной - будут летать авиакомпании или нет, отказываются ли им платить страховку или нет", - заявил министр.
Он подчеркнул, что все было бы значительно проще, если бы это решалось самостоятельно через государственную компанию.