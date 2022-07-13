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Після війни буде потрібен національний державіаперевізник, - Кубраков

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Київ, Середа 13 липня 2022 12:55
Після війни буде потрібен національний державіаперевізник, - Кубраков Фото: міністр інфраструктури Олександр Кубраков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Валерія Поліщук

Українським авіакомпаніям буде потрібна державна підтримка після завершення війни Росії проти України. Також влада переконана, що буде потрібен національний державний авіаперевізник.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"Ми розуміємо, що всі питання, які були у нас перед війною - будуть літати авіакомпанії чи ні, відмовляються їм платити страховку чи ні", - заявив міністр.

Він підкреслив, що все було б значно простіше, якби це вирішувалося самостійно через державну компанію.

Нагадаємо, раніше уряд затвердив план реалізації Угоди про Спільний авіаційний простір з Євросоюзом.

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