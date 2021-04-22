ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Войны не будет, ее не должно быть, - Резников

Новина українською → Киев, Четверг 22 апреля 2021 13:45
Войны не будет, ее не должно быть, - Резников Фото: министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников (wikipedia)
Автор: Анастасия Рокитна

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников на фоне скопления российских войск у границ заявил, что войны не будет. Ее не должно быть.

Об этом он заявил на брифинге в Николаеве.

Он отметил, что скопление российских войск на границе с Украиной и в Крыму вызывает большое напряжение граждан. В связи с этим чиновник решил успокоить жителей Николаевской области.

"Войны не будет, ее не должно быть. У нас сейчас время не для войны, у нас сейчас огороды по графику. Нужно заниматься мирной жизнью каждому, кто живет в Украине и имею надежду, что такие же настроения и у россиян", - заявил он.

Ранее он в интервью "Украинской правде" заявил, что Российская Федерация не получит воду для оккупированного Крыма с материковой Украины даже в силовой способ.

Кроме того, Резников считает, что это переговорщики Кремля недооценили украинскую сторону, из-за этого изменилась риторика.

Напомним, президенту России Владимиру Путину доложили о предложении украинского лидера Владимира Зеленского встретиться на Донбассе. Российский президент ответ даст сам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Российская Федерация Украина война
NEWS
Еврокомиссия готовится начать расследование против AstraZeneca, - Politico
Еврокомиссия готовится начать расследование против AstraZeneca, - Politico
DAILY
Людмила Денисова: В 2020 году сообщений о нарушениях прав граждан стало на 40% больше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Людмила Денисова: В 2020 году сообщений о нарушениях прав граждан стало на 40% больше