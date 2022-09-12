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На войну в Украину россияне отправили жителей Камчатки и Дальнего Востока

Фото: На войну в Украину россияне отправили жителей Камчатки и Дальнего Востока (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Очередная ротация российских военных состоит из жителей Дальнего Востока РФ и Камчатки, поскольку они более адаптированы к холодной и морозной погоде

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.

"Также эти военнослужащие не приучены к комфорту и легко перенесут отсутствие налаженного быта", - говорится в сообщении.

Также вербовщикам удалось привлечь определенную часть россиян из северных регионов. Им обещают высокие зарплаты, которые по словам самих "новобранцев", им не заработать за всю жизнь.

"Также в РФ объявлено об акции сбора средств на приобретение зимней формы для оккупационного контингента, который находится в Украине", - заявили в разведке.

Таким образом официальный Кремль признал, что не имеет достаточно бюджетных средств на эти нужды. Однако весь личный состав, который отправляют на войну в Украину, имеет очень низкий уровень подготовки и практически ничего не знает о реальном состоянии дел боевых действий в регионе.

Напомним, что новые российские подразделения оснащают советской техникой, из которой около 40% не боеспособны.

Убегая из Харьковской области, оккупанты активно мародерили и обворовывали дома и школы.

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Война в Украине