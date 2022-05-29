На войну против Украины отправили заключенных чеченцев, - росСМИ
Российская Федерация отправила на войну против Украины заключенных чеченцев, срок наказания которых еще не истек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Можем объяснить".
В частности, журналисты изучили списки воюющих чеченцев, которое опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины, и сопоставили их с решениями на сайтах российских судов.
Выяснилось, что как минимум 101 человек из 953, которые добровольно отправились из Чечни в Украину, имеют уголовное прошлое или настоящее. Например, неоднократно судимый Бекхан Тайсумов должен был отбывать наказание в тюрьме до конца 2022 года, но воюет на украинской территории.
Еще один заключенный Тамерлан Магамерзуев получил приговор к принудительным работам в марте 2022 года, но вместо наказания уехал воевать, хотя не имел права пересекать границы Российской Федерации до исполнения наказания.
Напомним, ранее российские СМИ писали, что президент РФ Владимир Путин резко изменил мнение о так называемых "кадыровцах" на фоне провала войны против Украины.
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