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На війну проти України відправили ув'язнених чеченців, - росЗМІ

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Грізний, Неділя 29 травня 2022 19:34
На війну проти України відправили ув'язнених чеченців, - росЗМІ Фото: багато чеченських в'язнів "добровільно" вирушили на війну в Україну (youtube.com)
Автор: Юлія Бойко

Російська Федерація відправила на війну проти України ув'язнених чеченців, термін покарання яких ще не закінчився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Можемо пояснити".

Зокрема, журналісти вивчили списки воюючих чеченців, яке опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України, і зіставили їх з рішеннями на сайтах російських судів.

З'ясувалося, що як мінімум 101 особа з 953, що добровільно вирушили з Чечні до України, мають кримінальне минуле або сьогодення. Наприклад, неодноразово судимий Бекхан Тайсумов мав відбувати покарання у в'язниці до кінця 2022 року, але воює на українській території.

Ще один ув'язнений Тамерлан Магамерзуєв отримав вирок до примусових робіт у березні 2022 року, але замість покарання поїхав воювати, хоча не мав права перетинати кордони Російської Федерації до виконання покарання.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ писали, що президент РФ Володимир Путін різко змінив думку про так званих "кадирівців" на тлі провалу війни проти України.

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Чечня Війна Росії проти України
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