Война и зима. Использует ли РФ "главное оружие" и что будет на фронте: оценка экспертов

Многие западные эксперты и аналитики пока не делают прогнозы в связи с внезапным и успешным наступлением ВСУ в Харьковской области. По их словам, российские войска дезориентированы и пока не понимают, смогут ли вернуть инициативу.

Однако и Украина, и тем более Россия продолжают вести войну не только на фронте, но и на экономических и политических полях. Эксперты считают, что Кремль все еще не решил, насколько далеко он может зайти в этом конфликте.

Меняющееся поле битвы

Быстрое и эффективное наступление украинских войск в Харьковской области истощило оккупантов и подкосило доверие к Минобороны РФ. Однако перед зимою российскому руководству нужно выбрать новые цели: или удерживать оставшееся фронт, или сосредоточить силы на Донбассе.

"Взятие Донбасса - более сложная задача для русских. Семь месяцев войны выявили недостатки российской логистики, которая не станет легче в более сырую и холодную погоду", - говорится в материале.

При этом Россия имеет проблемы с техникой и живой силой. На протяжение нескольких месяцев РФ так и смогла сформировать третий армейский корпус. При этом Владимир Путин оправдывает провалы своей армии.

"Мы воюем только частью российской армии, той частью, которая на контракте… Поэтому в этой части мы не торопимся", - заявил российский диктатор.

Сможет ли Украина победить

Западные эксперты прогнозируют, что Украина в конечном итоге сможет одержать победу, но борьба будет долгой.

Бывший директор ЦРУ генерал США Дэвид Петреус считает, что ВСУ смогут вернуть оккупированные с февраля территории и даже Крым и Донбасс, но "это потребует времени".

Аналитики уверены, что успехи на фронте будут также зависеть от военной поддержки, поскольку украинские военные будут рассредоточены для удержания освобожденных территорий.

При этом бывший заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер опасается, что неудачи армии РФ могут заставить Путин применить ядерное оружие. Другие же эксперты заявляют, что глава Кремля не пойдет на такой шаг, потому что это приведет к глобальной катастрофе.

По словам экспертов, зимой война может перейти в затяжную стадию, но Россия продолжить бить по объектам критической инфраструктуры.

"Главное оружие" Путина

Эксперты призывают не забывать, что российское руководство ведет борьбу не только на поле боя, но и на международном фронте. В последние время Путин открыто угрожает Европе "холодной зимой". По мнению аналитиков, президент РФ до сих пор не верит в сплоченность Запада и считает газ своим "главным оружием".

Грядущая зима станет самой дорогостоящей для ЕС. Однако европейские страны уже начали искать альтернативы российскому газу и готовить резервы. Если Европа сократить импорт энергоресурсов из РФ, это ударит по экономике Москвы.

"Есть также признаки того, что непредвиденная прибыль России от заоблачных цен на нефть и газ, возможно, достигла пика. Международное энергетическое агентство прогнозирует, что к февралю следующего года добыча нефти в России упадет на 17% по сравнению с довоенной добычей, как только ощутится полная сила санкций ЕС", - говорят аналитики.

Возможны ли переговоры

Сигналы с обеих сторон указывают на то, что война в Украине затянется. Эксперты не видят перспектив урегулирования.

Украинская сторона неоднократно заявляла, что не сядет за стол переговоров, пока позиция на фронте не укрепится. Москва в свою очередь обвиняет Киев в нежелании "решить конфликт" на ее условиях.