Війна та зима. Чи використає РФ "головну зброю" і що буде на фронті: оцінка експертів

Багато західних експертів і аналітиків поки не роблять прогнозів у зв'язку з раптовим і успішним наступом ЗСУ в Харківській області. За їхніми словами, російські війська дезорієнтовані і поки що не розуміють, чи зможуть повернути ініціативу.

Однак і Україна, і тим більше Росія продовжують вести війну не лише на фронті, а й на економічних та політичних полях. Експерти вважають, що Кремль ще не вирішив, наскільки далеко він може зайти в цьому конфлікті.

Змінене поле битви

Швидкий та ефективний наступ українських військ у Харківській області виснажив окупантів та підкосив довіру до Міноборони РФ. Однак перед зимою російському керівництву потрібно вибрати нові цілі: або утримувати фронт, що залишився, або зосередити сили на Донбасі.

"Взяття Донбасу - більш складне завдання для росіян. Сім місяців війни виявили недоліки російської логістики, яка не стане легшою в більш сиру і холодну погоду", - йдеться в матеріалі.

При цьому Росія має проблеми з технікою та живою силою. Протягом кількох місяців РФ так і змогла сформувати третій армійський корпус. При цьому Володимир Путін виправдовує провали своєї армії.

"Ми воюємо лише частиною російської армії, тією частиною, яка на контракті... Тому в цій частині ми не поспішаємо", - заявив російський диктатор.

Чи зможе Україна перемогти

Західні експерти прогнозують, що Україна зрештою зможе здобути перемогу, але боротьба буде довгою.

Колишній директор ЦРУ генерал США Девід Петреус вважає, що ЗСУ зможуть повернути окуповані з лютого території і навіть Крим та Донбас, але "це потребуватиме часу".

Аналітики впевнені, що успіхи на фронті залежатимуть також від військової підтримки, оскільки українські військові будуть розосереджені для утримання звільнених територій.

При цьому колишній заступник генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер побоюється, що невдачі армії РФ можуть змусити Путіна застосувати ядерну зброю. Інші експерти заявляють, що глава Кремля не піде на такий крок, тому що це призведе до глобальної катастрофи.

За словами експертів, взимку війна може перейти у затяжну стадію, але Росія продовжуватиме бити по об'єктах критичної інфраструктури.

"Головна зброя" Путіна

Експерти закликають не забувати, що російське керівництво веде боротьбу не лише на полі бою, а й на міжнародному фронті. Останнім часом Путін відкрито загрожує Європі "холодною зимою". На думку аналітиків, президент РФ досі не вірить у згуртованість Заходу і вважає газ своєю "головною зброєю".

Наступна зима стане найдорожчою для ЄС. Однак європейські країни вже почали шукати альтернативи російському газу та готувати резерви. Якщо Європа скоротити імпорт енергоресурсів із РФ, це вдарить по економіці Москви.

"Є також ознаки того, що непередбачений прибуток Росії від захмарних цін на нафту і газ, можливо, досяг піка. Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що до лютого наступного року видобуток нафти в Росії впаде на 17% порівняно з довоєнним видобутком, як тільки відчується повна сила санкцій ЄС", - кажуть аналітики.

Чи можливі переговори

Сигнали по обидва боки вказують на те, що війна в Україні затягнеться. Експерти не бачать перспективи врегулювання.

Українська сторона неодноразово заявляла, що не сяде за стіл переговорів, доки позиція на фронті не зміцниться. Москва своєю чергою звинувачує Київ у небажанні "вирішити конфлікт" на її умовах.