UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Эта война закончится для РФ изоляцией: Зеленский обратился к россиянам

Автор: Артур Родивилов

Для России война закончится позором и изоляцией. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к россиянам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Зеленского.

"Граждане России! Любой из вас, кто имеет доступ к правдивой информации, уже мог осознать, чем закончится эта война для вашей страны. Позором и бедностью. Многолетней изоляцией. Очень жестокой репрессивной системой, которая будет относиться к гражданам России точно так же бесчеловечно, как к украинцам относились вы, оккупанты. От ваших действий зависит, что будет дальше", - сказал Зеленский.

Он также обратился к чиновникам РФ.

"Хочу сказать прямо всем чиновникам Российской Федерации, всем, кто имеет отношение к действующей власти: если вы останетесь на должностях, если вы не выступите против войны, международное сообщество лишит вас всего. Всего, что вы заработали за долгие годы. Этим уже занимаются", - подчеркнул президент Украины.

То же самое касается системы пропаганды - так называемой четвертой ветви власти в России.

"Если вы остаетесь работать на пропаганду, вы подвергаете себя гораздо большему риску, чем если просто уйдете. Просто увольтесь. Риску санкций и международного трибунала за пропаганду агрессивной войны, за оправдание военных преступлений. Увольняйтесь! Несколько месяцев без работы для вас точно лучше, чем вся жизнь с международным преследованием", - призвал Зеленский.

Война России против Украины продолжается 21-й день. Подробности российской агрессии и ситуация в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский