Ця війна закінчиться для РФ ізоляцією: Зеленський звернувся до росіян

"Громадяни Росії! Будь-який з вас, хто має доступ до правдивої інформації, вже міг усвідомити, чим закінчиться ця війна для вашої країни. Ганьбою і бідністю. Багаторічною ізоляцією. Дуже жорстокою репресивною системою, яка буде ставитися до громадян Росії точно так само нелюдяно, як до українців ставилися ви, окупанти. Від ваших дій залежить, що буде далі", - сказав Зеленський.

Він також звернувся до чиновників РФ.

"Хочу сказати прямо всім чиновникам Російської Федерації, всім, хто має відношення до чинної влади: якщо ви залишитеся на посадах, якщо ви не виступите проти війни, міжнародна спільнота позбавить вас всього. Всього, що ви заробили за довгі роки. Цим вже займаються", - підкреслив президент України.

Те ж саме стосується системи пропаганди - так званої четвертої гілки влади в Росії.

"Якщо ви залишаєтеся працювати на пропаганду, ви піддаєте себе набагато більшому ризику, ніж якщо просто підете. Просто звільніться. Ризику санкцій і міжнародного трибуналу за пропаганду агресивної війни, за виправдання військових злочинів. Звільняйтеся! Кілька місяців без роботи для вас точно краще, ніж все життя з міжнародним переслідуванням", - закликав Зеленський.