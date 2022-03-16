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Эта война закончится для РФ изоляцией: Зеленский обратился к россиянам

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Киев, Среда 16 марта 2022 02:00
Эта война закончится для РФ изоляцией: Зеленский обратился к россиянам Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Для России война закончится позором и изоляцией. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к россиянам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Зеленского.

"Граждане России! Любой из вас, кто имеет доступ к правдивой информации, уже мог осознать, чем закончится эта война для вашей страны. Позором и бедностью. Многолетней изоляцией. Очень жестокой репрессивной системой, которая будет относиться к гражданам России точно так же бесчеловечно, как к украинцам относились вы, оккупанты. От ваших действий зависит, что будет дальше", - сказал Зеленский.

Он также обратился к чиновникам РФ.

"Хочу сказать прямо всем чиновникам Российской Федерации, всем, кто имеет отношение к действующей власти: если вы останетесь на должностях, если вы не выступите против войны, международное сообщество лишит вас всего. Всего, что вы заработали за долгие годы. Этим уже занимаются", - подчеркнул президент Украины.

То же самое касается системы пропаганды - так называемой четвертой ветви власти в России.

"Если вы остаетесь работать на пропаганду, вы подвергаете себя гораздо большему риску, чем если просто уйдете. Просто увольтесь. Риску санкций и международного трибунала за пропаганду агрессивной войны, за оправдание военных преступлений. Увольняйтесь! Несколько месяцев без работы для вас точно лучше, чем вся жизнь с международным преследованием", - призвал Зеленский.

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