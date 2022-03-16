Ця війна закінчиться для РФ ізоляцією: Зеленський звернувся до росіян
Для Росії війна закінчиться ганьбою і ізоляцією. Президент України Володимир Зеленський звернувся до росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Зеленського.
"Громадяни Росії! Будь-який з вас, хто має доступ до правдивої інформації, вже міг усвідомити, чим закінчиться ця війна для вашої країни. Ганьбою і бідністю. Багаторічною ізоляцією. Дуже жорстокою репресивною системою, яка буде ставитися до громадян Росії точно так само нелюдяно, як до українців ставилися ви, окупанти. Від ваших дій залежить, що буде далі", - сказав Зеленський.
Він також звернувся до чиновників РФ.
"Хочу сказати прямо всім чиновникам Російської Федерації, всім, хто має відношення до чинної влади: якщо ви залишитеся на посадах, якщо ви не виступите проти війни, міжнародна спільнота позбавить вас всього. Всього, що ви заробили за довгі роки. Цим вже займаються", - підкреслив президент України.
Те ж саме стосується системи пропаганди - так званої четвертої гілки влади в Росії.
"Якщо ви залишаєтеся працювати на пропаганду, ви піддаєте себе набагато більшому ризику, ніж якщо просто підете. Просто звільніться. Ризику санкцій і міжнародного трибуналу за пропаганду агресивної війни, за виправдання військових злочинів. Звільняйтеся! Кілька місяців без роботи для вас точно краще, ніж все життя з міжнародним переслідуванням", - закликав Зеленський.
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