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Война может закончиться в ближайшее время: у Зеленского сделали заявление

Новина українською →
Киев, Четверг 23 июня 2022 18:08
Война может закончиться в ближайшее время: у Зеленского сделали заявление Фото: Михаил Подоляк, советник главы ОП (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Внутренняя нестабильность в РФ может привести к окончанию войны против Украины в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы ОП Михаила Подоляка в интервью изданию "Бабель".

"Даже несмотря на разницу в концентрации ресурсов, в России могут начаться психологически необратимые процессы. Они могут быть вызваны паническими настроениями, ужасом и внутренними конфликтами. То есть, война, казалось бы, может быть затяжной. Но она может закончиться в ближайшее время", - подчеркнул Подоляк.

Он также добавил, что вероятность долгого конфликта остается реальной из-за количества оружия у России. Это будет война "на истощение ресурсов" сторон конфликта.

Напомним, ранее Подоляк заявлял, что Украина и Россия не прекратят войну как минимум до осени-зимы этого года. Ни одна из сторон не примет те результаты, которые есть сейчас, как победу в конфликте.

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