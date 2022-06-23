Війна може закінчитися найближчим часом: у Зеленського зробили заяву
Внутрішня нестабільність в РФ може призвести до закінчення війни проти України найближчим часом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови ОП Михайла Подоляка в інтерв'ю виданню "Бабель".
"Навіть незважаючи на різницю в концентрації ресурсів, у Росії можуть розпочатися психологічно незворотні процеси. Вони можуть бути викликані панічними настроями, страхом та внутрішніми конфліктами. Тобто війна, начебто, може бути затяжною. Але вона може закінчитися найближчим часом", - наголосив Подоляк.
Він також додав, що ймовірність тривалого конфлікту залишається реальною через кількість зброї у Росії. Це буде війна "на виснаження ресурсів" сторін конфлікту.
Нагадаємо, раніше Подоляк заявляв, що Україна та Росія не припинять війну як мінімум до осені-зими цього року. Жодна зі сторін не прийме тих результатів, які є зараз як перемогу в конфлікті.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.