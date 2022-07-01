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Война может выйти за пределы Украины, - глава МИД Финляндии

Фото: Пекка Хаависто, глава МИД Финляндии (wikipedia.org)
Автор: Евгений Прокопенко

Война может оказаться за пределами Украины. Это вполне вероятно.

Об этом заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Это возможно. И поэтому сейчас так важно поддерживать Украину", - сказал Хаависто.

На вопрос, сможет ли Украина выиграть войну, Хаависто сказал: "Они могут сохранить ситуацию, и в этом смысле они могут выиграть эту битву. Я думаю, что они, конечно, морально на высоком уровне. Они очень сплочены".

"Им нужна наша поддержка", - добавил он.

Напомним, североатлантический альянс пригласил Финляндию и Швецию стать членами НАТО.

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