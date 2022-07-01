Война может выйти за пределы Украины, - глава МИД Финляндии

Об этом заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Это возможно. И поэтому сейчас так важно поддерживать Украину", - сказал Хаависто.

На вопрос, сможет ли Украина выиграть войну, Хаависто сказал: "Они могут сохранить ситуацию, и в этом смысле они могут выиграть эту битву. Я думаю, что они, конечно, морально на высоком уровне. Они очень сплочены".



"Им нужна наша поддержка", - добавил он.