Война может выйти за пределы Украины, - глава МИД Финляндии

Война может оказаться за пределами Украины. Это вполне вероятно.
Об этом заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Это возможно. И поэтому сейчас так важно поддерживать Украину", - сказал Хаависто.
На вопрос, сможет ли Украина выиграть войну, Хаависто сказал: "Они могут сохранить ситуацию, и в этом смысле они могут выиграть эту битву. Я думаю, что они, конечно, морально на высоком уровне. Они очень сплочены".
"Им нужна наша поддержка", - добавил он.
Напомним, североатлантический альянс пригласил Финляндию и Швецию стать членами НАТО.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.